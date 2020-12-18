 

“Похудела очень”. Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру

18.12.2020, 11:30, Новости дня
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На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль разместили бэкстейдж-видео со съемок 11-го сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

В ролике певица запечатлена в кожаном светло-оливковом костюме, состоящем из топа и юбки, и повязке на голову в тон.

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Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Фаны Тины Кароль заявили, что она заметно похудела.

“Похудела очень”, – написала kondrachuktatiana.

“Она всегда до съемок голоса худеет, потом опять набирает. Праздники впереди”, – ответила ей elza_novos.

“Вы так похудели, Красотка”, – отметила ragavikinna.

Тина Кароль является тренером на шоу “Голос країни”. Премьера одиннадцатого сезона запланирована на 2021 год.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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