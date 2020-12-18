 

Lincoln выпустит внедорожник Navigator с улучшенным пакетом Special Edition

18.12.2020, 11:24, Новости дня
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Американский автогигант Lincoln объявил о намерении выпустить обновленный внедорожник Lincoln Navigator.

Уже к следующему году состоится выход версии Special Edition с расширенным набором опций и улучшенными оттенками. В частности, модель получит затемненную решетку радиатора, новые боковые зеркала, а также 22-дюймовые диски. Покупателям будут предложены усовершенствованные цвета кузова, среди которых Chroma Crystal Blue, Chrome Molten Gold.

Кроме того, стоимость обновленного внедорожника будет достигать 99,4 тысяч долларов. В расширенной колесной базе цена на автомобиль увеличится до 102,6 тысяч долларов. Приобрести модель с дополнительным пакетом улучшений можно при доплате 6,6 тысяч долларов. Уже к весне начнутся продажи данного автомобиля.



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