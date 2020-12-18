Компания Mazda рассекретила кроссовер CX-9

18.12.2020, 11:24, Новости дня

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Японская компания Mazda официально представила три новые версии кроссовера Mazda CX-9.

Приобрести новинку в стандартной комплектации можно по цене от 3,3 миллионов рублей в пересчете на местную валюту. Усовершенствованная спортивная версия CX-9 обойдется в 4,6 млн рублей. В данном случае применили современный мультимедийный комплекс Mazda Connect с 10-дюймовым дисплеем. Также автомобиль оснащается беспроводной зарядкой для гаджетов.

В салоне применили качественную кожу темного оттенка, а также натуральный камень. Из технических характеристик следует отметить 2,5-литровый двигатель на 231 л.с. мощности. Автомобили поставляются с 6-ступенчатой трансмиссией, усовершенствованными системами безопасности, а также опциями распознавания знаков и мониторингом слепых зон.