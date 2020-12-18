 

В РФ новый минивэн Kia Carnival представят в 2021 году

18.12.2020, 11:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Южнокорейский бренд KIA объявил о прохождении сертификации нового минивэна KIA Carnival для российского рынка.

Начало продаж автомобиля через местных дилеров состоится уже в следующем году. На данный момент указано, что под капотом предусмотрен 3,5-литровый бензиновый двигатель на 249 л.с. мощности. Кроме того, клиентам будет доступна модификация с 2,2-литровым дизельным агрегатом, который выдает 198 л.с. мощности. Автомобиль оснащается передним приводом и 8-ступенчатой трансмиссией.

В зависимости от предпочтений, в продаже появятся 7-8-местные версии минивэна Carnival. Автомобиль обладает встроенной системой «ЭРА-Глонасс», датчиками давления в шинах, а также другими опциями безопасности. На передней панели применили мультимедийный комплекс, цифровую «приборку».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / В Кремле удивлены масштабами протеста в Беларуси, однако намерены поддерживать Лукашенко

18.11 / НБУ запускает в обращение памятную монету в честь пограничников

12.07 / В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

10.09 / При пожаре в техникуме Ростовской области пострадали четверо детей

04.07 / На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

18.09 / “Евросолидарность” думала выдвинуть Балуха первым номером в список Киевоблсовета – Геращенко

17.09 / Кабмин внес в Госдуму проект о 15-процентной ставке НДФЛ

23.08 / В РФ разработали «антиковидную» пропускную систему

05.07 / Эстонский министр раскритиковал партнеров по коалиции за разжигание розни

23.08 / Правоохранители не исключили возможность причастности боевиков в Ингушетии к убийству росгвардейца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска