В РФ новый минивэн Kia Carnival представят в 2021 году

18.12.2020, 11:24, Новости дня

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Южнокорейский бренд KIA объявил о прохождении сертификации нового минивэна KIA Carnival для российского рынка.

Начало продаж автомобиля через местных дилеров состоится уже в следующем году. На данный момент указано, что под капотом предусмотрен 3,5-литровый бензиновый двигатель на 249 л.с. мощности. Кроме того, клиентам будет доступна модификация с 2,2-литровым дизельным агрегатом, который выдает 198 л.с. мощности. Автомобиль оснащается передним приводом и 8-ступенчатой трансмиссией.

В зависимости от предпочтений, в продаже появятся 7-8-местные версии минивэна Carnival. Автомобиль обладает встроенной системой «ЭРА-Глонасс», датчиками давления в шинах, а также другими опциями безопасности. На передней панели применили мультимедийный комплекс, цифровую «приборку».