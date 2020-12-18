МВД решило создать в своей структуре киберполицию

18.12.2020, 11:14, Новости дня

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МВД планирует организовать в своей структуре киберполицию, соответствующее решение уже принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов.

«Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», – передает ТАСС слова Зубова в интервью проекту «Лично – детям», который реализуется уполномоченным при президенте РФоссии по правам ребенка и Детским общественным советом (ДОС).

Он также отметил, что в условиях пандемии коронавируса общий уровень преступности в РФ остался прежним, но в разы выросло число киберпреступлений.

«За период коронавируса у нас общая преступность стабильна, а преступность в киберсреде резко выросла. По целому ряду причин – это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом. И мы в определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана», – сказал Зубов.

Напомним, в ноябре Минцифры заявило о создании центра по борьбе с киберпреступлениями.