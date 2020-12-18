 

В Украине в больницах для пациентов с COVID-19 свободны 22 тыс. коек – Степанов

18.12.2020, 10:36, Новости дня
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В Украине в больницах для инфицированных коронавирусом свободны более 22 тыс. койко-мест. Об этом на брифинге 18 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На сегодняшнее утро 22 016 коек – это в целом по всей стране. Понятно, что ситуация разная в зависимости от региона… У нас общий процент заполненности коек на сегодняшнее утро составляет 41,7%, при этом у нас есть регионы – например, Николаевская область, – где заполненность коек больше 65%”, – сказал он.

По данным министра, всего по стране для госпитализации пациентов с коронавирусом предусмотрено 62 680 койко-мест, из них 37 308 – с кислородными точками.

17 декабря Минздрав сообщал, что более половины койко-мест в таких больницах были заняты в трех регионах: Киеве (50,6%), Николаевской (64,6%) и Одесской (54,4%) областях.

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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