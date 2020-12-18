 

Марка Chevrolet представит новые версии кроссовера Traverse в 2021 году

18.12.2020, 10:30, Новости дня
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Американская компания Chevrolet объявила о выходе новой спортивной версии кроссовера Chevrolet Traverse.

В продажу новые модификации выйдут под кодовыми обозначениями Midnight и Sport Edition. Уже к следующему году также планируется выпустить заряженную версию кроссовера Equinox RS. Первая новинка имеет темный оттенок кузова, а также расширенные опции. Здесь предусмотрели накладки на решетке радиатора, дополнительные рейлинги на крыше, а также стильные диски в черном цвете.

Автомобиль получил систему экстренного торможения, удержание полосы, предупреждение о столкновении, автоматический запуск дальнего света, адаптивный круиз-контроль, а также другие опции. Пока производитель не называет изменений, которые коснулись производительности нового кроссовера.



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