 

Глава Калмыкии пригласил исландского журналиста с пресс-конференции Путина в республику

18.12.2020, 10:20, Новости дня
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Глава Калмыкии Бату Хасиков поддержал мнение журналиста из Исландии Хаукура Хаукссона, заявившего во время ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина о необходимости внедрения такого формата общения лидера с народом в других странах, и пригласил его посетить республику.

«Для себя отметил вопрос журналиста из Исландии Хаукура Хаукссона. Действительно, если бы все мировые лидеры, по примеру Президента нашей страны, открыто и прямо обсуждали со СМИ и друг с другом вопросы мирового развития, то количество глобальных международных рисков значительно бы сократилось», – написал Хасиков в своем Instagram.

«Хаукура приглашаю в Калмыкию. Уверен, что, открыв для себя красоту нашей республики, он сможет лучше понять Россию в ее многообразии. И в дальнейшем сможет использовать эти знания во благо гармонизации отношений между странами», – отметил глава республики.

Хасиков добавил, что в ходе пресс-конференции президента были озвучены вопросы, имеющие первостепенное значение для жителей Калмыкии. «Очень благодарны нашему президенту за столь внимательное отношение к региональной повестке. Это и вопросы экономики, и меры социальной поддержки, качественный интернет в школах и селах, мусорная реформа, вопросы водоснабжения, развития медицины, внутренний туризм», – написал он, добавив, что обсудил с правительством Калмыкии обозначенные главой государства меры.

«В частности, по цифровизации в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» до 2021 года у нас предусматривается подключение к интернету 365 социально-значимых объектов и развертывание 144 узлов связи. Недавно писал и про модернизацию первичного звена здравоохранения: капитальный ремонт в больницах, оснащение медучреждений техникой и автомобилями. Все это уже запланировано и находится в работе», – подытожил Хасиков.

Напомним, исландский журналист Хаукур Хаукссон в ходе пресс-конференции Путина сообщил об уникальности такого формата общения национального лидера с народом. Хаукссон выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину».

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.



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