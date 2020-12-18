 

Шмыгаль спрогнозировал, когда Украина получит следующий транш от МВФ

18.12.2020, 9:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев рассчитывает получить очередной транш Международного валютного фонда в первых месяцах 2021 года. Об этом он заявил в эфире онлайн-беседы “Украина и мир”, которую транслировал НВ. 

“У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно-таки неплохие перспективы”, – заявил он. 

Шмыгаль отметил, что 8 декабря Украина за счет размещения гособлигаций на внешнем рынке привлекла $600 млн, а 15 декабря – 51 млрд грн на внутреннем.

“Есть оживление. Приходят нерезиденты, то есть Украина сегодня, даже в этом кризисе, интересна для инвесторов, в том числе иностранных. Это радует”, – сказал премьер. 

Точной даты получения следующего транша кредита МВФ он не назвал. 

“Следующий транш будет однозначно в следующем году. В этом году это невозможно.[…] Если мы говорим о прогнозированном будущем, то хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль-март – это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов”. 

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 до конца года, но этого не произошло. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

“У МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году”, – объясняла она.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / ФРС намерена долгое время жестко контролировать кредитную политику

06.09 / В Англии на прохожих напал человек с ножом, есть погибший и тяжелораненые

21.08 / Главврач больницы заявил о невозможности транспортировки Навального

12.11 / Суд прекратил дело по иску банка «Восточный» к Evison и Калви

09.11 / «Сириусу» решили присвоить статус федеральной территории

21.08 / Протесты в Минске: люди образовали на улицах “живую цепь”

28.07 / Белый дом подал ходатайство в FCC относительно правил контента в соцсетях

10.12 / Ширвиндта выписали из больницы, где он лечился от коронавируса

20.08 / Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг GR

05.08 / Руководитель провальной украинской операции в Крыму возглавил военную разведку Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска