Шмыгаль спрогнозировал, когда Украина получит следующий транш от МВФ

18.12.2020, 9:42, Новости дня

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев рассчитывает получить очередной транш Международного валютного фонда в первых месяцах 2021 года. Об этом он заявил в эфире онлайн-беседы “Украина и мир”, которую транслировал НВ.

“У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно-таки неплохие перспективы”, – заявил он.

Шмыгаль отметил, что 8 декабря Украина за счет размещения гособлигаций на внешнем рынке привлекла $600 млн, а 15 декабря – 51 млрд грн на внутреннем.

“Есть оживление. Приходят нерезиденты, то есть Украина сегодня, даже в этом кризисе, интересна для инвесторов, в том числе иностранных. Это радует”, – сказал премьер.

Точной даты получения следующего транша кредита МВФ он не назвал.

“Следующий транш будет однозначно в следующем году. В этом году это невозможно.[…] Если мы говорим о прогнозированном будущем, то хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль-март – это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов”.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

“У МВФ есть процедуры: сколько времени занимает пересмотр, сколько времени готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров, и только после этого происходит выделение средств. Учитывая то, что сейчас уже почти 1 декабря, что 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, а потом новогодние праздники, мы физически не успеваем завершить эту процедуру получением денег в этом году”, – объясняла она.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка