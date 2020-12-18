МВД Беларуси и Росгвардия договорились вместе охранять порядок и бороться с терроризмом

18.12.2020, 9:42, Новости дня

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Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом идет речь в документе, который опубликовал Национальный центр правовой информации Беларуси 18 декабря.

Два силовых ведомства будут сотрудничать в таких сферах:

охрана общественного порядка и обеспечение безопасности;

охрана важных государственных объектов и специальных грузов;

борьба с терроризмом и экстремизмом;

охрана имущества физических и юридических лиц;

государственный контроль в области оборота оружия;

обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

охрана особо важных и режимных объектов;

обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности;

развитие спортивных и культурных связей.

Кроме этого, белорусские и российские силовики будут обмениваться опытом, проводить консультации и семинары, совместные учения, вести научно-исследовательскую деятельность и развивать информационные технологии.

Договор заключили в Минске 19 ноября этого года. В опубликованном варианте отсутствуют печати и подписи сторон.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий на тот момент президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Лукашенко и Путин созванивались несколько раз и обсуждали протесты. На сайте Лукашенко за месяц начала уличных протестов сообщалось о пяти телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го, 24-го и 30 августа. Главы государств обсуждали митинги в Беларуси. Лукашенко, в частности, заявлял, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Путин 27 августа объявил о создании резерва российских силовиков для помощи властям Беларуси в борьбе с “экстремистскими элементами”. Но уже 31 августа Кремль не увидел смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из России в Беларуси.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. В итоге послы стран ЕС 16 декабря одобрили его 16 декабря.