На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего – штаб ООС

18.12.2020, 8:35, Новости дня

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17 декабря на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий. Об этом 18 декабря в утренней сводке проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение… Состояние его здоровья удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

Всего в течение 17 декабря боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь в нарушение договоренностей о перемирии.

“Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, в Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании со 120- и 82-миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – рассказали в пресс-центре.

Вечером, по данным штаба ООС, боевики активизировались в районе Верхнеторецкого и Широкино, где открывали огонь из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

“На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники с ответом не задержались. Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага”, – подчеркнули в пресс-центре штаба.

Утром 18 декабря огневая активность боевиков не зафиксирована.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/212396943781099/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.