Специалисты компании Avast обнаружили 28 вредоносных расширения для Chrome и Edge

18.12.2020, 7:52, Новости дня

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Похищение личных данных и пепренаправление на фишинговые сайты – это типичные последствия установки вредоносных расширений, которые специалисты компании Avast обнаружили на популярных браузерах Chrome и Edge.

Всего эксперты обнаружили 28 таких расширений. По их мнению, уже около трех миллионов устройств были заражены с их помощью. Как правило, расширения появлялись, когда пользователям предлагали скачивать видеоролики, аудио- и фотоматериалы.

При этом вредоносное ПО распространялось через Instagram, Vimeo и Spotify. Оно также было обнаружено на серверах компании Microsoft. После попадания на компьютер такого расширения каждый раз, когда пользователь скачивал нужные для себя файлы, его автоматически перенаправляли на фишинговые сайты, поясняют специалисты.