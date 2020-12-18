 

МТС и Microsoft начинают сотрудничество в области интернета вещей

18.12.2020, 7:52, Новости дня
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Между российским мобильным оператором МТС и американским разработчиком ПО Microsoft подписано специальное соглашение, по которому начнется совместная разработка IoT-устройств. Работа в сфере интернета вещей должна быть активизирована после спада, наблюдавшегося в 2020 году, отмечают эксперты.

В планах компаний также создание специальной облачной инфраструктуры. Для интернета вещей используют платформу Azure IoT Central, уже созданную специалистами компании Microsoft.

Представители компаний-партнеров считают, что после подписания договора стоит ожидать ускорения разработки умных устройств, а также их вывода не только на российский, но и на глобальный рынок. Для продвижения новых товаров и услуг создадут отдельный маркетплейс.



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