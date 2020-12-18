Перехватчики МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике

18.12.2020, 7:44, Новости дня

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Группы перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 заступили на боевое дежурство в Арктике для контроля региона, сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

«С 1 декабря на боевое дежурство в Арктике заступили группы самолетов МиГ-31 морской авиации флота», – передает ТАСС со ссылкой на «Красную звезду» слова Авакянца.

По словам командующего, флот четко понимает значимость региона для России, «поэтому на аэродроме в Анадыре развернута соответствующая инфраструктура, которая позволит нашим силам нести непрерывное дежурство по противовоздушной обороне».

МиГ-31 – сверхзвуковой всепогодный истребитель- перехватчик дальнего радиуса действия. Именно этот самолет стал платформой для создания авиакомплекса «Кинжал», оснащенного гиперзвуковой ракетой. Новая машина получила название МиГ-31К.

В июне командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что флот получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь.