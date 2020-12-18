 

Базу США в районе нефтяного месторождения в Сирии обстреляли ракетами

18.12.2020, 7:44, Новости дня
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Несколько реактивных снарядов разорвалось в четверг на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ракетному обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», военнослужащие США совместно с курдскими бойцами из коалиции «Силы демократической Сирии» проводят зачистку местности вокруг нефтяного объекта, передает ТАСС.

19 августа под ракетный обстрел попала база США в районе месторождения Коноко в Дейр-эз-Зоре, о потерях в рядах американских военных и курдов данных тогда не поступало. Это был первый случай обстрела одного из 12 военных объектов, созданных США с 2015 года в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка.



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