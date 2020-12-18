Coca-Cola решила сократить более 2 тыс. рабочих мест

18.12.2020, 5:56, Новости дня

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Из-за ситуации с коронавирусом Coca-Cola Company сократит 2,2 тыс. рабочих мест, из них 1,2 тыс. – в США, сообщили в компании.

В сообщении говорится, что ситуация с коронавирусом «ускоряет меры компании по реструктуризации», сократят около 12% сотрудников компании в США. Wall Street Journal пишет, что закрытие баров, ресторанов, кинотеатров, где продавали продукцию Coca-Cola, привело к необходимости снизить расходы. По оценке компании, скоращение должно сэкономить 350–550 млн долларов в год. Подразделение в Северной Америке будет реорганизовано, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ указывали, что американская экономика столкнется с серьезными трудностями в следующие несколько месяцев после президентских выборов в США в связи с ростом случаев коронавируса и истечением срока действия федеральной программы экономического стимулирования.