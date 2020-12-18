 

Le Figaro – Макрон ушёл на удалённую работу после положительного теста на COVID-19

18.12.2020, 5:12, Новости дня
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Как сообщили в администрации президента Франции, тест Эммануэля Макрона на коронавирус дал положительный результат. Как пишет Le Figaro, в соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, Макрон будет изолирован на семь дней, однако продолжит работать и осуществлять свою деятельность дистанционно.


Reuters

Тест Эммануэля Макрона на COVID-19 дал положительный результат. Как пишет Le Figaro, об этом сообщили в администрации французского президента.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на семь дней. Он будет продолжать работать и осуществлять свою деятельность дистанционно», — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что у Макрона появились первые симптомы заболевания.

Ранее на этой неделе его окружение заверило Le Figaro, что президент сдавал анализы несколько раз с начала эпидемии и что ему ещё ни разу не поставили положительный диагноз. Как напоминает издание, его жена Брижит Макрон несколько месяцев назад была «контактным лицом», но президентская чета до сегодняшнего дня сумела избежать вируса. 



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