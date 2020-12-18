Операционная система iOS господствует на устройствах Apple

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18.12.2020, 5:10, Новости дня
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По словам экспертов, популярная операционная система Android сильно сдает позиции, уступая различным версиям iOS. Особенно это стало заметно после выхода iOS 14, которую установили на 81% устройств, выпущенных под брендом Apple.

Только на 19% новых iPhone работают с установленными другими операционками, среди которых есть и Android, уточняют специалисты. А вообще, iOS демонстрирует весьма активную экспансию в последние четыре года.

При этом популярность операционной системы растет с выходом каждой новой версии. Скажем, iOS 14 занимает 72% рынка, тогда как предыдущая iOS 13 – всего 17%. Если бы разработчик не улучшал качество, такое соотношение было бы невозможно, отмечают специалисты. Последней версии понадобилось бы много времени, чтоб хотя бы догнать предыдущую.



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