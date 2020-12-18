Facebook разработает аппарат для чтения мыслей

18.12.2020, 5:10, Новости дня

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В сети появилась инсайдерская информация о том, что специалисты компании Facebook создают специальное устройство для чтения мыслей. Основой для нового аппарата станут нейросенсоры.

Эту новость уже прокомментировал руководитель Facebook Майк Шрепфер. По его словам, речь идет о специальном шлеме с нейросенсорами, который «научат» считывать мысли пользователя, а затем превращать их в команды для компьютера.

Вам не придется даже произносить их вслух, достаточно только подумать, что нужно, например, распечатать документ, и принтер сразу же начнет работать. По мнению экспертов, появление такого устройства на рынке станет настоящим революционным шагом в процессе развития электроники.