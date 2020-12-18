 

Facebook разработает аппарат для чтения мыслей

18.12.2020, 5:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В сети появилась инсайдерская информация о том, что специалисты компании Facebook создают специальное устройство для чтения мыслей. Основой для нового аппарата станут нейросенсоры.

Эту новость уже прокомментировал руководитель Facebook Майк Шрепфер. По его словам, речь идет о специальном шлеме с нейросенсорами, который «научат» считывать мысли пользователя, а затем превращать их в команды для компьютера.

Вам не придется даже произносить их вслух, достаточно только подумать, что нужно, например, распечатать документ, и принтер сразу же начнет работать. По мнению экспертов, появление такого устройства на рынке станет настоящим революционным шагом в процессе развития электроники.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Посольство России о докладе по «российской пропаганде» — Госдепу не нравятся альтернативные источники информации

28.10 / Решение КСУ по антикоррупционным законам угрожает евроинтеграции – представитель Зеленского в КСУ

16.10 / В Минпросвещения ответили на вопрос о самоизоляции учителей

22.07 / Боевики на Донбассе девять раз за сутки обстреляли позиции подразделений ООС, есть погибший и раненый

30.07 / Роскачество предупредило об опасности музыки в наушниках

07.11 / Жванецкий: Лет в 40 принял впервые ванную, а своя у меня появилась только в 60 – как и свой дом

07.09 / Опубликованы тизеры новой модели Maserati MC20

16.08 / НАТО отвергло заявления Лукашенко о военном наращивании у границ Беларуси

05.07 / «Не трудности, а конец света» — обозреватель Le Figaro о грядущих последствиях пандемии для Франции

04.08 / Эксперт порекомендовал США изучить опыт СССР в создании сверхзвукового пассажирского самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска