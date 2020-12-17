Польша усиливает карантинные ограничения на новогодние праздники
17.12.2020, 23:52,
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В Польше с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года вводят национальный карантин. Об этом 17 декабря заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, трансляцию вел TVN24.
По словам главы Минздрава, в Польше закроют:
гостиницы, в том числе для деловых поездок. Отели будут доступны только для сотрудников силовых структур, медиков и пациентов, специализированных больниц;
торговые центры. Работать будут только аптеки, продуктовые магазины, книжные магазины, а также некоторые крупные мебельные магазины;
горнолыжные трассы.
Также с 19.00 31 декабря до 6.00 1 января введут ограничение на передвижение, заявил Недзельский.
По его словам, для всех въезжающих в Польшу, будет действовать 10-дневный обязательный карантин.
Спортивная инфраструктура будет доступна только для профессионального спорта, говорится в сообщении.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 17 декабря в Польше коронавирусом заразилось 1,17 млн человек, умерло 24,3 тыс., выздоровело 903,3 тыс.
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