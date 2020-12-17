Глава Минспорта указал на плюсы в санкциях CAS

17.12.2020, 21:50, Новости дня

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Запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на выступление российских спортсменов под государственным флагом можно назвать положительным решением, считает министр спорта РФ Олег Матыцин.

«К сожалению, СAS удовлетворил требования ВАДА, применив санкции к РУСАДА, несмотря на то, что РУСАДА было признано в последние годы одним из самых эффективных и его взаимодействие в том числе и с ВАДА было очень конструктивным. Положительным является тот аспект, что санкции будут действовать в течение двух лет, а не четырех, как предполагалось и было рекомендовано советом ВАДА», – передает комментарий Матыцина ТАСС.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.