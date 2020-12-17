 

Ученые рассказали о больших умственных способностях кенгуру

17.12.2020, 21:04, Новости дня
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Группа исследователей, в которую вошли представители Сиднейского университета (Австралия) и Университета Рохемптона (Великобритания) провели детальные исследования умственных способностей кенгуру.

 По словам ученых, эти сумчатые оказались гораздо умнее, чем о них думали. Например, они способны общаться с человеком и даже находят способ попросить у нас помощь, когда она действительно им необходима.

Например, после многочисленных попыток открыть коробку с едой кенгуру начинали пристально смотреть на человека и кивать на коробку, указывая, что надо бы ее распаковать. Одни и те же действия с небольшой погрешностью повторяли 11 животных, входившие в подопытную группу. При этом они были весьма настойчивыми и пытались сделать все для того, чтобы человек их понял.



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