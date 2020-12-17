 

В Пенсильвании создан эластичный цемент для герметизации газопроводов

17.12.2020, 21:04, Новости дня
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Ученые из Пенсильванского университета разработали особую марку цемента, который даже после полного застывания отличается высокой эластичностью. По мнению специалистов, это изобретение поможет справиться с утечкой газа в магистральных газопроводах.

Дело в том, что со временем в трубах образуются небольшие трещины. Если газопровод проложен под землей, их трудно не только обнаружить, но и заделать без остановки прокачки топлива.

Замазывать трубы обычным цементом почти бесполезно. Очень быстро такое покрытие само трескается. Но если использовать новый эластичный цемент, проблема решается на долгие годы. По мнению ученых, созданный ими цемент уменьшит потери газа при транспортировке и увеличит срок эксплуатации магистральных труб.



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