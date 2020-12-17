 

В РФ изучат влияние самоизоляции на здоровье людей

17.12.2020, 21:04, Новости дня
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В РФ решили открыть специальный научный центр, который займется исследованиями вопросом о том, как самоизоляция влияет на здоровье обычных граждан. Инициатором создания такого центра стал Институт физиологии имени Павлова и другие научно-исследовательские учреждения РФ.

Ученых интересует, какие последствия возникают в результате самоизоляции, происходят ли процессы десоциализации, возникают ли проблемы с психикой и так далее.

По мнению экспертов, исследование проблем, которые появляются или могут появиться в результате следующих волн карантина, поможет разработать более эффективные меры по поддержке людей, вынужденно и надолго остававшихся закрытыми в своих квартирах.



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