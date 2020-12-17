 

В подмосковных пещерах Сьяны пропали восемь детей

17.12.2020, 20:56, Новости дня
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Группа из 10 туристов, включая восьмерых детей, вошедших в пещеры Сьяны в Подмосковье, с утра не выходит на связь, сообщил источник в экстренных службах.

«Туристическая группа, вошедшая в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра, не выходит на связь», – сказал источник ТАСС.

Источник РИА «Новости» уточнил, что возраст детей составил от девяти до 12 лет.

Сьяны (Сьяновские каменоломни) – подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Одна из крупнейших известных старинных систем на территории России. Общая протяженность ходов (только изученных) составляет 19 километров. Находится в районе железнодорожной станции Ленинская Павелецкого направления, у деревни Старосьяново городского округа Домодедово, между деревнями Новленское и Новосьяново, в 12 км на юго-восток от МКАД.



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