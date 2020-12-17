Pfizer и Moderna получили иммунитет от исков за серьезные побочные эффекты вакцины

17.12.2020, 20:56, Новости дня

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Власти США предоставили фармацевтическим компаниям Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай проявления серьезных побочных эффектов у добровольных участников испытаний вакцины от нового коронавируса, сообщили эксперты телеканала CNBC.

Компании Pfizer и Moderna, а также министерство здравоохранения и социальных служб США, как отмечает телеканал, отказались от комментариев по данному вопросу, передает ТАСС.

При этом адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн отметил, что закон о всеобщем иммунитете в США принимается очень редко, обычно фармацевтические компании не имеют такой защиты. По словам Данна, правовой иммунитет, предоставляемый фармацевтическим компаниям, не только защищает их от судебных исков, но и позволяет снизить расходы.

«Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу [препарата]», – отметил Данн.

Телеканал подчеркивает, что американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя, несмотря на обязательное требование вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности.

Кроме того, в материале указывается, что американцам довольно сложно воспользоваться денежными средствами специального фонда Конгресса США для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью в результате вакцинации. Как подчеркивают специалисты, за последние десятилетия получить компенсацию смогли лишь 6% подавших иски американцев.

Накануне стало известно, что прививка Pfizer вызвала тяжелые последствия у медработника в США. Позже появились сведения, что от прививки Pfizer пострадал второй медработник. Кроме того, в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

Напомним, в понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В минувшее воскресенье профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса. Днем ранее действующий американский президент Дональд Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США выдало разрешение на использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

При этом избранный президент США Джо Байден, ранее обещавший сделать прививку от коронавируса, чтобы успокоить тех, кто не уверен в ее надежности, заявил, что не будет вакцинироваться «вперед очереди».