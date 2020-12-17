Обнаружен еще один ранее неизвестный вид динозавров

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17.12.2020, 20:10, Новости дня
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Останки особи ранее неизвестного вида динозавров обнаружили немецкие ученые во время экспедиции на северо-восточной части Бразилии. Его назвали Ubirajara jubatus.

По словам исследователей, данная особь имела покрытие очень похожее на шерсть. По крайней мере, об этом свидетельствует анализ ДНК. Ископаемый динозавр оказался небольшого размера – всего около 50 см в длину. А жил он примерно 110 миллионов лет назад.

Длина волос достигала 15 сантиметров, утверждают специалисты. Шерстяное покрытие, скорее всего, концентрировалось на крыльях и в области гривы. Кроме того, в окаменелостях хорошо сохранились останки внутренних органов, которые, надеемся, позволят ученым сделать ряд важных открытий.



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