“Счастлива – это мягко сказано”. 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда
17.12.2020, 18:30,
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Проживающая в Великобритании 25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича Софья 16 декабря в Instagram разместила фото, на котором запечатлена вместе с бойфрендом во время отдыха.
Пара, обнявшись, позирует по пояс в воде.
“Счастлива – это мягко сказано”, – написала она.
Это первое совместное фото пары в блоге дочери миллиардера. При этом Софья Абрамович не указала имя избранника.
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Софья – третий ребенок Абрамовича. Она родилась в 1995 году. Ее мать – вторая супруга миллиардера Ирина Абрамович. Пара рассталась в 2007 году. В этом браке у Абрамовича, помимо Софьи, родилось еще четверо детей.
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