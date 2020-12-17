 

“Счастлива – это мягко сказано”. 25-летняя дочь Абрамовича впервые показала бойфренда

17.12.2020, 18:30, Новости дня
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Проживающая в Великобритании 25-летняя дочь российского миллиардера Романа Абрамовича Софья 16 декабря в Instagram разместила фото, на котором запечатлена вместе с бойфрендом во время отдыха.

Пара, обнявшись, позирует по пояс в воде.

“Счастлива – это мягко сказано”, – написала она.

Это первое совместное фото пары в блоге дочери миллиардера. При этом Софья Абрамович не указала имя избранника.

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Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramovich97)

Софья – третий ребенок Абрамовича. Она родилась в 1995 году. Ее мать – вторая супруга миллиардера Ирина Абрамович. Пара рассталась в 2007 году. В этом браке у Абрамовича, помимо Софьи, родилось еще четверо детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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