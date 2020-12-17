 

Путин об убийстве учителя во Франции: Те, кто бездумно оскорбляют чувства верующих, должны помнить, что будет ответная реакция

17.12.2020, 15:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, комментируя убийство в пригороде Парижа профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати, во время ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ, заявил, что люди, оскорбляющие чувства верующих, должны понимать, что могут столкнуться с ответной реакцией.

“Это же хорошо известно – там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат. И те, кто действуют бездумно, оскорбляя права и чувства верующих, должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. С другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной… Во всех мировых религиях нет намека на агрессию. Реакция на попирание прав верующих не должна быть направлена на лишение человека жизни. Что в принципе противоречит духу любой мировой религии. Господь жизнь дал и только Господь может ее забрать. И этого никто не должен забывать”, – сказал Путин.

Профессора Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Незадолго до смерти он показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. 

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. Обвинение в соучастии в преступлении выдвинули четырем школьникам. Впоследствии полиция задержала еще пятерых фигурантов дела.

После убийства правительство Франции планировало выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Принявший участие в траурной церемонии президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что “Пати убили, потому что исламисты хотят отнять наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат”. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI. 

18-летннго чеченца Абдуллаха Анзорова, который подозревается в убийстве и которого застрелили при задержании, похоронили в Чечне 6 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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