 

29-летняя блогер-миллионник из Мексики Джоселин Кано умерла после операции по увеличению ягодиц

17.12.2020, 14:56, Новости дня
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29-летняя мексиканская Instagram-блогер Джоселин Кано умерла 7 декабря после того, как сделала в Колумбии операцию по увеличению ягодиц.

Об этом сообщает 17 декабря таблоид The Sun со ссылкой на заявление блогера-миллионника Лиры Мерсер, которое она она озвучила во время прямого включения в Instagram.

Семья Кано пока что не подтвердила ее смерть, но как пишет таблоид, панихида уже состоялась в Калифорнии, где проживала блогер.

На страницу Кано подписано более 12,9 млн. человек – она делилась с подписчиками откровенными фото, демонстрируя фигуру. Последняя публикация была сделана 10 декабря.

Американские таблоиды называли Кано “мексиканской Ким Кардашян”, подразумевая при этом такие же выдающиеся формы тела, как и у американской модели, отмечает People.

До того как обрести популярность в сети, мексиканка работала фитнес-тренером.



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