 

Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса

17.12.2020, 13:24, Новости дня
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Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей, сообщил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Президенту задали вопрос из Ростова-на-дону: «Какие перспективы урегулирования конфликта в Донбассе и в целом отношений между Россией и Украиной?». 

«В значительной степени это зависит от украинских властей, ведь практически все предыдущие главы украинского государства приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе и выстраивания отношений с Россией, но ничего у них так ничего и не получается», – ответил Путин. 

Он подчеркнул, что когда новый президент приходит к власти, как это было с Владимиром Зеленским, он сначала опирается на мнение большинства, а потом начинает оглядываться на националистические силы. «Им не хватает политического мужества», – сообщил Путин. 

Президент напомнил о встрече в нормандском формате в Париже, в ходе которой были достигнуты несколько договоренностей, однако Украина не выполняет их условия. 

Путин напомнил, что Киев все чаще заявляет о плане отказаться от Минских соглашений, «однако в одностороннем порядке ничего поменять нельзя».

«Урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет, вопрос когда. Повторюсь, это зависит властей Украины. РФ как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс. РФ понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку по гуманитарной линии и линии сотрудничества», – сообщил глава государства. 

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований. 

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.



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