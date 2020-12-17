 

В Украине можно делать по 2 млн прививок от COVID-19 в неделю – глава Минздрава

17.12.2020, 12:14, Новости дня
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В Украине можно за неделю делать по 2 млн прививок от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 17 декабря заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы можем делать больше чем 2 млн прививок в неделю, если будут привлечены все без исключения. Мы это рассчитали, исходя из количества времени, необходимого на проведение прививок, других составляющих, которые сопровождают процесс иммунизации”, – сказал он.

По словам министра, вакцинацию от COVID-19 могут проводить и в стационарных условиях, то есть в прививочных кабинетах, так и мобильными бригадами по иммунизации населения.

Он отметил, что есть нюансы введения препарата в связи с тем, что у разных вакцин “разная холодовая цепочка” для их хранения.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинировать от COVID-19 следует всех украинцев, но в приоритете – около 20 млн человек. Среди них, в частности, медики, полицейские и учителя.

Степанов напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины, это для 4 млн человек.

Договаривается Минздрав и с отдельными производителями вакцин.

О планах начать вакцинацию украинцев 1 марта 2021 года говорил на прошлой неделе и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Глава Минздрава 16 декабря предположил, что этот процесс может начаться в конце марта.

По состоянию на 17 декабря в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, из них 12 047 – за последние сутки. Умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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