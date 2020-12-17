“Я потеряла не только мужчину, но и друга”. Гросу поделилась личными переживаниями

17.12.2020, 10:26, Новости дня

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Строящая карьеру в РФ украинская певица Алина Гросу призналась в интервью “Телеграфу”, что решение о разводе с российским бизнесменом Александром Комковым не было спонтанным.

“До свадьбы у нас были разные периоды, в том числе и тяжелые. Мы расходились, потом мирились. Чтобы отношения крепли, нужно их развивать, переходить на новый уровень. Свадьба была таким шагом. А дальше мы не справились”, – заявила она.

Певица отметила, что они с супругом начали смотреть в разные стороны.

“Нужно научиться отпускать. Лучше, конечно, когда это обходится дешевле, психологически и финансово. Но я ни о чем не жалею. В этих отношениях я была счастлива”, – заявила она.

Гросу подчеркнула, что они с мужем были вместе около пяти лет, и их отношения начались с дружбы.

“Мне еще тяжело, потому что я потеряла не только мужчину, но и друга. Он был для меня лучшим другом, с которым я была собой. Этого мне не хватает. Сложно построить отношения на доверии, понимании и уважении. Кстати, с мальчиками мне всегда было проще дружить, чем с девочками, как-то понятнее. С мальчиками ведь нечего делить” – рассказала она.

По поводу отношений с актером Романом Полянским, который снимается в ее клипах, Гросу сказала, что предпочитает оставить эту тему в тайне.

“Пусть это останется загадкой. Лучше пусть обсуждают мои романы, чем жалеют, считают, что я бедная мучаюсь и плачу о бывшем. Когда я буду готова раскрыть всю правду, обязательно расскажу”, – заявила она.

Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”.

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Гросу сообщила, что развелась.