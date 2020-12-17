 

США обвинили Китай в нежелании сотрудничать в вопросах безопасности

17.12.2020, 7:40, Новости дня
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Военнослужащие Китая отказались участвовать в запланированных консультациях в видеоформате со своими американскими коллегами, сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Филип Дэвидсон.

По его версии, в рамках достигнутого в 1998 году американо-китайского соглашения о консультациях ВМС обеих государств стороны должны были провести очередную запланированную встречу, но Пекин не стал в ней участвовать. Адмирал назвал отказ КНР «еще одним примером того, что Китай не соблюдает свои соглашения, и это должно служить напоминанием всем странам, которые хотят достичь договоренностей с Китаем в будущем», передает ТАСС.

В опубликованном Индо-Тихоокеанским командованием заявлении отмечается, что встречи должны были проходить 14-16 декабря, на консультациях должна была обсуждаться безопасность на море. КНР пока не отреагировала на эти заявления.

Напомним, в пресс-службе Черноморского флота РФ сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ проведут учения со странами НАТО у берегов Пакистана впервые за десять лет. В учении «АМАН-2021», кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии.



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