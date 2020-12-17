Нет маски — нет микрофона – спикер конгресса США ужесточила ограничительные меры в палате представителей

17.12.2020, 5:02, Новости дня

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что отныне не будет давать слово тем, кто находится в зале заседаний без защитной маски, передаёт Business Insider. Несмотря на рост числа заболевших коронавирусом среди членов обеих палат конгресса, некоторые депутаты посчитали новое требование Пелоси нарушением своих прав.



Reuters

Во вторник после известия о том, что число погибших от COVID-19 с начала пандемии в США превысило 300 тыс. человек, спикер палаты представителей конгресса страны Нэнси Пелоси расширила требования к соблюдению мер защиты в рамках палаты, пишет Business Insider. Теперь депутаты должны носить защитные маски не только во время общения с прессой, но и в ходе выступлений в палате.

«Маски теперь будет необходимо носить в зале палаты всё время без исключения», — сказала Пелоси, добавив, что во время заседаний слово будет предоставлено только тем, кто надел маску, а если член палаты снимет маску во время выступления, он будет лишён слова.

Изначально требования к ношению масок в палате представителей были введены ещё в июле. Теперь же Пелоси была вынуждена ужесточить ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом не только в целом по стране, но и конкретно в конгрессе. В частности, по крайней мере у 36 членов палаты представителей и сената США оказались положительные тесты на COVID-19. При этом почти половина случаев заражения произошли в течение последнего месяца.

Как отмечает Business Insider, далеко не все остались довольны решением спикера. Член палаты от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей страничке в Twitter назвала сделанное Пелоси объявление «грубым нарушением своих прав».

Помимо ужесточения ограничительных мер, представительница Демократической партии Пелоси положительно оценила идею избранного президента США Джо Байдена попросить американцев носить маски в течение первых 100 дней после его инаугурации, чтобы остановить распространение коронавируса.