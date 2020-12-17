Вылетевший из Москвы Boeing экстренно сел в Пулково

17.12.2020, 4:58, Новости дня

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Самолет Boeing 737, вылетевший из Домодедово, приземлился в аэропорту Пулково. Во время полета на борту была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом Пулково.

«Сегодня (в среду, 16 декабря, – прим. ВЗГЛЯД) в 20.03 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из Домодедово. На его борту находились 69 пассажиров. Во время полета была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

В компании добавили, что все службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна. Сейчас Пулково работает в штатном режиме.

В октябре в Пулково сел самолет с неисправными шасси, а в декабре из Петербурга в Москву самолет не смог вылететь из-за драки на борту.