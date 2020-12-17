 

Кибератаки скомпрометировали сети федерального правительства США

17.12.2020, 4:58, Новости дня
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В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.

Ведомства заявили о «значительной, продолжающейся кампании». В заявлении говорится, что «ситуация развивается», ведется «работа над пониманием всего масштаба этой кампании». Сообщается, что «были задействованы и скомпрометированы сети федерального правительства». Власти США намерены «установить виновников этой угрозы, преследовать их и нарушить их планы», передает РИА «Новости». В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются утверждения американской прессы о том, что за ней якобы стоят российские хакеры, передает ТАСС.

Напомним, американские СМИ бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Россия отвергла обвинения. Кремль призвал прекратить «голословно обвинять русских».



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