Deutsche Welle – за год Европе так и не удалось разрубить гордиев узел миграционного конфликта

17.12.2020, 4:08, Новости дня

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Вступив на пост председателя Совета Европы, Германия надеялась, что ей удастся урегулировать бушующий уже пять лет миграционный конфликт, пишет Deutsche Welle. Но из этого ничего не вышло. Страны — члены ЕС не смогли договориться ни по одному из существенных вопросов. Тем временем ситуация с беженцами в Греции и Испании продолжает ухудшаться, отмечает немецкое издание.



Reuters

Подходит к концу срок председательства Германии в Совете Европы, пишет Deutsche Welle. В самом его начале немецкие политики надеялись, что у них получится урегулировать бушующий уже пять лет миграционный конфликт. Немецкий министр внутренних дел полагал, что страны — члены союза по крайней мере смогут договориться об основных принципах приёма и распределения беженцев. «Но из этого ничего не вышло», — констатирует издание.

Государства не смогли достичь согласия по всем существенным вопросам, и этой темой теперь будет заниматься Португалия, которой по очерёдности переходит пост председателя. Гордиев узел так и не удалось разрубить, сетуют в Берлине. Однако немецкие политики утверждают, что страны — члены ЕС смогли достичь «существенного прогресса». Впрочем, высокопоставленные дипломаты ЕС смотрят на происходящее иначе: «Миграционная тема идеологически очень напряжённая и остаётся самой большой проблемой, которая сейчас есть у ЕС». Ситуацию прокомментировал и глава МИД Мальты Эварист Бартоло: «За несколько лет мы так и не стали ближе».

Урегулировать миграционный конфликт у ЕС не получается уже многие годы, продолжает издание. Споры идут между тремя фракциями. Страны, куда беженцы прибывают в первую очередь, требуют распределения, чтобы снять с себя часть нагрузки. Западные страны Европы, которые взяли к себе большую часть мигрантов, принимать их не хотят и требуют, чтобы Восточная Европа внесла свою лепту. Восточноевропейские же государства и главным образом Польша, Венгрия, Чехия, Словакия и Австрия вообще не хотят размещать у себе беженцев и соглашаются только на так называемую гибкую солидарность, то есть готовы предоставлять персонал или деньги в помощь другим странам. Некое подобие единодушия царит только в вопросе укрепления внешних границ ЕС и обеспечения возвращения беженцев, отмечает Deutsche Welle.

Тем временем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и правозащитная организация Human Rights Watch сообщают о бедственном положении греческих лагерей для мигрантов на Эгейских островах. Палатки, в которых живут беженцы, не приспособлены для зимовки, людям не хватает воды, электричества и санитарных удобств. К тому же, пока министры внутренних дел спорили о принципах, резко выросло число африканских мигрантов, прибывающих в Испанию через Канарские острова.