Экс-замглавы «Военторга» отказались выпустить из тюрьмы США

17.12.2020, 3:10, Новости дня

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Суд в США без объяснения причин отказался освободить до процесса бывшего замгендиректора российского «Военторга» Леонида Тейфа, обвиняемого в отмывании 150 млн долларов.

Адвокаты просили отпустить его в связи с плохими условиями в тюрьме и хроническим заболеванием Тейфа. Также указывалось на ситуацию с коронавирусом в американских тюрьмах. Обвинение выступило против, предоставив копии финансовых транзакций Тейфа – переводы из США за рубеж на общую сумму в 7,5 млн долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, в США Тейфа, его жену и их знакомых подозревают в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Кроме того, Тейфа подозревают в попытке организации заказного убийства. Он якобы признавался знакомому в том, что хотел организовать убийство предполагаемого любовника жены.