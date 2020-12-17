Госдеп счел Россию «угрозой» для Карабаха

17.12.2020, 2:16, Новости дня

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Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер утверждает, что «присутствие России» в Нагорном Карабахе якобы может грозить дестабилизацией ситуации в регионе.

Его спросили, собираются ли США противодействовать «российскому влиянию» в регионе. Купер ответил, что «в подобных случаях присутствие РФ грозит дестабилизацией». По его словам, «это является вызовом для всех вовлеченных сторон». Купер сказал, что США «по этой причине уделяют особое внимание гуманитарной ситуации». Вашингтон полагает, что необходимы переговоры о мире, а также привлечение Минской группы ОБСЕ, передает ТАСС.

В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ. Он сообщил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Алиев подчеркнул, что «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции».

«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной», – сказал президент Азербайджана.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.