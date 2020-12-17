 

Госдеп счел Россию «угрозой» для Карабаха

17.12.2020, 2:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер утверждает, что «присутствие России» в Нагорном Карабахе якобы может грозить дестабилизацией ситуации в регионе.

Его спросили, собираются ли США противодействовать «российскому влиянию» в регионе. Купер ответил, что «в подобных случаях присутствие РФ грозит дестабилизацией». По его словам, «это является вызовом для всех вовлеченных сторон». Купер сказал, что США «по этой причине уделяют особое внимание гуманитарной ситуации». Вашингтон полагает, что необходимы переговоры о мире, а также привлечение Минской группы ОБСЕ, передает ТАСС.

В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ. Он сообщил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Алиев подчеркнул, что «Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции».

«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это – реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной», – сказал президент Азербайджана.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Иностранные IT-компании могут обязать открывать представительства в России

03.08 / Норвегия запретила пассажирам круизных лайнеров сходить на берег

11.11 / Le Monde – французские учителя требуют усилить антиковидные меры в школах

10.07 / Стала известна обладательница самой большой натуральной груди Украины

10.08 / Роспотребнадзор предупредил об опасности шаурмы и котлет

31.07 / Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

06.10 / Крупнейшее угольное месторождение захвачено в Киргизии

05.07 / Цена смартфона Vivo Y70 с чипом Exynos 880 составит от 250 долларов

29.06 / Общество: Как «поправить» детство российских детей

15.12 / В Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска