 

США проигнорировали на переговорах о СНВ-3 беспокоящие Россию вопросы

17.12.2020, 2:16, Новости дня
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На переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) США обсуждали только те вопросы, которые отвечали их интересам, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что у РФ «есть собственные беспокоящие ее вопросы, касающиеся политики США», однако нынешняя американская администрация «решила обсуждать за столом переговоров только те идеи, которые отвечают интересам» США. При этом «полностью игнорировались вопросы, беспокоящие Россию». В частности, речь идет о «противоракетной обороне», передает ТАСС.



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