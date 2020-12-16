 

Депутат Терентьев заявил, что новый состав Киевсовета будет “максимально прозрачно” принимать земельные и градостроительные решения

16.12.2020, 23:42, Новости дня
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Новый состав Киевсовета будет максимально прозрачно принимать решения по вопросам, касающимся градостроения и земли. Об этом по итогам первого заседания постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений сообщил в Facebook депутат Киевсовета от фракции УДАР и глава комиссии Михаил Терентьев. 

“Мы пришли строить и создавать, а не разрушать. Не ломать и провоцировать скандалы, а строить, развивать и воплощать понятные и прозрачные правила. Мы отвечаем за то, каким будет лицо Киева. Поэтому хочу вас заверить, что оно будет приятным и с особым шармом. Киев – уникальный и мы будем подчеркивать его лучшие стороны”, – написал депутат. 

Терентьев заверил, что “лицо” столицы останется европейским и выступил против хаотической застройки города. 

“Все земельные и градостроительные решения мы будем принимать максимально прозрачно. Город будет становиться более удобным и комфортным для жителей. Таким же Киев должен стать для инвесторов. […] Киев критикуют за хаотичную застройку. И это отчасти справедливо. Мы можем, как говорят, заблудиться в бетонных джунглях высоток без необходимой инфраструктуры. Я выступаю за четкие и понятные вещи, прописанные в Генеральном плане города: если строится новый жилой комплекс, там должны быть удобная дорога, развязка, метро, детские сады, школы и больницы”, – написал он. 

Терентьев отметил, что Киевсовету необходимо разбирать “завалы проблем”. 

“Нам “пилить”, как может кому-то показаться, в Киеве ничего. Надо разбирать завалы проблем и делать это “малой кровью”. Ведь Украина и весь мир ждут финансовые проблемы из-за коронокризиса. Все, без сомнения, это почувствовали. Поэтому мы должны быть едины и в финансовом, и в политическом смыслах”, – подытожил он. 

https://www.facebook.com/MykhailoTerentiev/posts/392416328703484

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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