 

Глава Гостаможенной службы отреагировал на сообщения о его отставке

16.12.2020, 22:48, Новости дня
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Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин в Facebook опроверг сообщения о его отставке. 

“Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я побыстрее ушел… но придется потерпеть”, – написал он, не приводя других деталей. 

Сегодня издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, знакомых с ситуацией, сообщило, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах собеседники журналистов не говорили.

https://www.facebook.com/rjabikin.pavel/posts/10217225062251529

Рябикину 55 лет. Он был депутатом Верховной Рады III, IV и VII созывов, работал в Киевской горгосадминистрации, до этого занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. С марта 2017 года Рябикин был генеральным директором государственного предприятия “Международный аэропорт Борисполь (Киев)”. 

В октябре 2020-го он выиграл конкурс на должность главы Гостаможенной службы и был назначен на этот пост 18 ноября.

Постоянного главы у таможенной службы не было с апреля, когда был уволен Максим Нефьодов (он возглавлял ГТСУ с июля 2019 года и был первым главой новосозданного ведомства). 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В апреле исполняющим обязанности главы Гостаможенной службы назначили Игоря Муратова, но уже в августе его место занял Андрей Павловский. Министр финансов Сергей Марченко объяснил смену главы ведомства тем, что при Муратове участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по реформированию таможни.

22 октября Павловский ушел с должности и.о. главы ведомства, а его место занял замглавы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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