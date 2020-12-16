 

“Власть вместо того, чтобы пересмотреть тарифы, планирует наказывать должников”. Шахов предложил пересмотреть стоимость коммунальных услуг

16.12.2020, 22:48, Новости дня
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Народный депутат от группы “Довіра” Сергей Шахов 16 декабря заявил о необходимости пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, пишет “Обозреватель”.

“За год стоимость коммунальных услуг выросла на 57%, а власть вместо того, чтобы пересмотреть тарифы, планирует жестко бороться с неплательщиками. Запретить выезд за границу, управлять транспортными средствами, пользоваться оружием, в планах даже отбирать квартиры. “Наш край” требует от власти остановить рост тарифов на коммунальные услуги, а не наказывать должников”, – заявил депутат. 

В первую очередь необходимо увеличить финансирование программ по энергоэффективности и провести аудит целевого использования заложенных в тариф средств на энергосбережение, считает Шахов. 

Он говорит, что возможности для снижения тарифов есть.  

За первые 10 месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатило 28,6 млрд грн, сообщали в Министерстве развития общин и территорий Украины. В ноябре, по данным Госстата, услуги ЖКХ в Украине подорожали на 8%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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