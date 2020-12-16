“TikTok для Санты”. Рэпер Серега презентовал новогодний клип, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери

16.12.2020, 20:06, Новости дня

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Пархоменко и Ололо познакомились в 2006 году во время кастинга, а вскоре стали жить вместе. В гражданском браке у пары родилось двое сыновей – Марк (2009) и Платон (2012).

Пара прекратила отношения в 2019 году – по словам Ололо, музыкант, прекратив общение, также заблокировал ее и в социальных сетях.

После расставания Ололо в отношениях с другим мужчиной родила дочь. Имя отца своего третьего ребенка бывшая жена музыканта не называет.

В марте 2020 года Ололо заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез их сыновей в аннексированный Россией Крым.

24 мая Ололо случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном на территории загородного комплекса под Киевом. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она “необеспеченная”.

В конце июня Ололо обвинила Серегу в затягивании судебного процесса, во время которого должно быть принято решение, с кем из родителей будут проживать дети, а в декабре призналась, что перестала верить в то, что ей удастся увидеть сыновей.

Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни “Черный бумер”.