 

Sky News – британские власти призывают народ отказаться от одноразовых масок

16.12.2020, 18:16, Новости дня
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Заменить одноразовые маски на многоразовые призывают британцев власти, пишет Sky News. Дело в том, что еженедельно больше 100 миллионов одноразовых масок, состоящих из пластика и не поддающихся переработке, оказываются в мусорном ведре, а также на улицах городов.


Reuters

Британские власти попросили население переключиться на маски для лица, пригодные для повторного использования, пишет на своём сайте Sky News. Оказалось, что каждую неделю в стране в мусорное ведро отправляется более 100 миллионов одноразовых масок.

Около 70% тех, кто носит одноразовые маски, не в курсе, что они состоят из пластика. И почти каждый пятый думает, что их можно переработать, а это не так. Так что власти Северного Лондона, занимающиеся мусором, запустили кампанию, которая должна способствовать переходу нации на многоразовые маски.

Они также выразили опасение, что все усилия по снижению использования одноразового пластика за время пандемии могут быть перечёркнуты. И маски играют в этом большую роль.

Плюс к тому, многие бросают использованные маски на землю. При этом люди признаются, что они были бы готовы подобрать чужой мусор и донести до урны, но в данном случае не делают этого, опасаясь заразиться.

Компании, занимающиеся переработкой мусора, отмечают, что к ним часто попадают использованные маски, салфетки и ветошь, даже тесты на коронавирус. Всё это не перерабатывается.

Помимо масок, 16% респондентов ответили, что стали использовать больше одноразового пластика во время пандемии. В основном этот рост приходится на упаковку посылок, еды навынос и продуктов в супермаркете.

При этом больше пятой части опрошенных заявили, что хоть и переживают по поводу загрязнения окружающей среды, здоровье им важнее и одноразовые маски они будут использовать и дальше, пишет Sky News. 



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