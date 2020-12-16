Хаотичное планирование и политизация — NYT о национальной программе иммунизации от коронавируса в Бразилии

16.12.2020, 18:16, Новости дня

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Несмотря на одну из самых уважаемых программ иммунизации в развивающемся мире, Бразилия пока не имеет чёткого плана вакцинации населения от коронавируса, передаёт The New York Times. Как отмечает издание, тому виной чрезмерная политизация вопроса, неэффективная подготовка к началу вакцинации и движение против вакцины, которое «ложными утверждениями» активно поддерживают президент страны Жаир Болсонару и его соратники.



Reuters

На фоне начала массовой вакцинации от коронавируса в целом ряде стран политическая борьба, хаотичное планирование и растущее движение против прививок оставили Бразилию, занимающую второе место в мире по числу летальных исходов, без чёткой программы вакцинации, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, несмотря на надежды экспертов на то, что национальная программа иммунизации позволит стране «справиться с окончанием пандемии лучше, чем с её началом», жители Бразилии до сих пор не знают, когда получат помощь от вируса, который «поставил на колени систему здравоохранения и подорвал экономику».

«Они играют с жизнями», — обвинила бразильское правительство эпидемиолог некоммерческой организации, работающей над расширением доступа к вакцинам, Sabin Vaccine Institute Дениз Гарретт.

На прошлой неделе в ответ на постановление Верховного суда правительство Бразилии представило план вакцинации населения от COVID-19. Согласно данному плану, инъекции получат жители страны, находящиеся в зоне риска. Тем не менее, несмотря на все усилия Верховного суда, в плане нет ни детального графика предоставления вакцины, ни оценки того, сколько доз будет доступно.

Однако помимо отсутствия у страны необходимого для начала программы числа доз вакцины помешать массовой иммунизации также может нехватка шприцев и ампул. Более того, Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии, которое является регулирующим агентством при Министерстве здравоохранения, до сих не одобрило для использования в стране ни одну вакцину от коронавируса.

Дело в том, что бразильские политики не могут прийти к соглашению относительно того, какую вакцину использовать. Президент Жаир Болсонару неоднократно критиковал вакцину от COVID-19 под названием CoronaVac, разработанную пекинской компанией Sinovac, испытания которой происходили в Бразилии, до того как их было решено приостановить из-за серьёзного побочного эффекта.

В октябре глава государства отменил сделку, заключённую Минздравом страны о покупке 46 миллионов доз китайской вакцины. В самом правительстве возлагают надежды на препарат, разработанный фармацевтической компанией AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами Оксфордского университета, которые в настоящий момент работают над получением одобрения регуляторов на его применение.

Один из основных политических соперников президента, губернатор Сан-Паулу Жуан Дория увидел в недоверии Болсонару по отношению к китайской вакцине шанс для себя заручиться поддержкой бразильцев. В частности, на прошлой неделе после переговоров с Китаем политик пообещал начать вакцинацию жителей штата уже в январе, а не в марте, как ранее обещало правительство. Теперь сможет ли Дория выполнить обещание, зависит от того, получит ли вакцина CoronaVac одобрение в Бразилии.

«Мы не можем ждать до марта, чтобы начать использовать вакцину, которую можно использовать в январе. В штате Сан-Паулу и других штатах все согласны с тем, что ожидание представляет большой риск для населения, влияя на уровень смертности и систему здравоохранения», — заявил губернатор.

В свою очередь, администрация президента назвала план политика «дешёвым и безответственным популизмом». Тем не менее губернаторы штатов Парана и Баия в обход правительства договорились о сотрудничестве в области производства и дистрибуции российской вакцины «Спутник V».

Как отмечает NYT, подобное соперничество между Болсонару и Дориа, который, как ожидается, будет баллотироваться на пост президента Бразилии в 2022 году, «опасно политизирует планы по вакцинации в Бразилии».

Подобную ситуацию глава Национального совета министров здравоохранения штатов Карлос Лула назвал удивительной для страны, потратившей десятилетия на создание одной из самых уважаемых программ иммунизации в развивающемся мире.

«Это источник гордости для страны, потому что она стала образцом для других стран. Но внезапно, мы не можем справиться с задачами, которые являются абсолютным минимумом», — приводит издание слова Лулы.

Тем не менее эксперты в области здравоохранения предупреждают, даже когда ситуация с поставками и материально-техническим обеспечением в Бразилии будет решена, перед страной встанет новая проблема — растущее движение против вакцинации, которое президент и его соратники подпитывают «ложными утверждениями».

Так, согласно проведённому в эти выходные опросу социологического центра Datafolha, 22% респондентов из числа опрошенных бразильцев не станут делать инъекцию, по сравнению с 9% в августе, пишет The New York Times.