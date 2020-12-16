 

Компания «МегаФон» разрешила абонентам звонить в кредит

16.12.2020, 18:14, Новости дня
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Представители компании «МегаФон» огласили о введении новых льгот для своих абонентов. Отныне, если ваш счет «ушел в минус», вы все равно сможете совершать звонки внутри сети, сообщили они.

Кстати, по данным статистики, примерно половина звонков абонентов «МегаФона» совершается внутри сети. Таким образом, позволяя пользоваться мобильной связью при минусовом балансе, оператор сознательно соглашается получить ощутимые финансовые потери.

Таковы условия свободной конкуренции, поясняют в «МегаФоне». Для 40% пользователей всегда является проблемой отсутствие на счету нескольких рублей. Что ж, пусть звонят в кредит, пополнения ведь все равно последует. Также эксперты отмечают, что многие российские пользователи мобильной связи вынуждены переплачивать за услуги.



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