 

В Киеве на Майдане опять столкновения между полицией и предпринимателями

16.12.2020, 16:34, Новости дня
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В Киеве на Майдане произошла стычка полицейских с протестующими предпринимателями, которые второй день требуют отменить ограничения для ФЛП на время локдауна. Об этом сообщает “Бабель”.

Протестующие привезли на Майдан дополнительные палатки, генератор и пласты пенопласта, чтобы на них сидеть. Полицейские подошли к стелле, где протестующие постелили “матрасы”, и выключили генератор, после чего их обступили люди.

Часть полицейских сорвали несколько палаток, забрали пенопласт. Это спровоцировало небольшую стычку, в результате которой никто не пострадал. Полицейские в итоге унесли пенопласт, а протестующие заявили, что вызвали на место следственно-оперативную группу, чтобы написать заявление (некоторые утверждают, что у них украли вещи) и выяснить причину конфискации пенопласта.

Участники инициативы “SaveФОП” начали протестовать утром 15 декабря под Верховной Радой. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений в первый день митинга пострадали порядка 40 правоохранителей, сообщали в полиции. 

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Закроют все учреждения образования, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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