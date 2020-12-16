 

В Кабмине назвали сроки появления аграрного министерства

16.12.2020, 16:34, Новости дня
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В Украине может появиться профильное аграрное министерство в начале следующего года. Об этом на заседании правительства сегодня, 16 декабря, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вместе с депутатским корпусом продолжаются дискуссии по назначению главы аграрного министерства. Украина имеет мощный аграрный сектор, поэтому я с первых месяцев работы нашего правительства говорил о необходимости возобновления работы профильного аграрного министерства”, – заявил Шмыгаль.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере агропромышленного комплекса и защиты интересов украинских производителей. В бюджете на 2021 год уже заложили финансовую поддержку сельхозпроизводителей, отметил Шмыгаль.

Вчера на совещании парламентской фракции “Слуга народа” с участием президента Украины Владимира Зеленского обсуждали назначение министром аграрной политики уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко. 

Верховная Рада Украины продолжит рассматривать кадровые изменения в Кабмине до 18 сентября. 

Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Его объединили с Министерством экономического развития и торговли. Новое ведомство получило название Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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